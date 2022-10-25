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Социум

В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге

Перед салютом вниманию уральцев представили праздничный концерт, передаёт портал «Мой ГОРОД». Этот праздничный фейерверк ранее хотели запустить на День города. Однако тогда из-за погодных условий и технических неполадок порадовать уральцев салютом не удалось. Сегодня, 25 октября, фейерверк украсил празднование Дня Республики. К слову, его стоимость три миллиона тенге. WgpjM2BlPgw?feature=share Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
Кристина Кобина
В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге
Перед салютом вниманию уральцев представили праздничный концерт, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге
В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге
Этот праздничный фейерверк ранее хотели запустить на День города. Однако тогда из-за погодных условий и технических неполадок порадовать уральцев салютом не удалось. Сегодня, 25 октября, фейерверк украсил празднование Дня Республики. К слову, его стоимость три миллиона тенге.

WgpjM2BlPgw?feature=share

В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге
В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге
В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге
В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
фейерверк

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