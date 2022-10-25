В Уральске прогремел салют за три миллиона тенге

Перед салютом вниманию уральцев представили праздничный концерт, передаёт портал «Мой ГОРОД». Этот праздничный фейерверк ранее хотели запустить на День города. Однако тогда из-за погодных условий и технических неполадок порадовать уральцев салютом не удалось. Сегодня, 25 октября, фейерверк украсил празднование Дня Республики. К слову, его стоимость три миллиона тенге. WgpjM2BlPgw?feature=share Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА