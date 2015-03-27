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Спорт

В Уральске пройдет чемпионат Республики Казахстан по грепплингу

С 28 по 30 марта пройдет чемпионат Республики Казахстан по грепплингу среди детей, кадетов и юношей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления спорта ЗКО. В соревнованиях примут участие команды всех областей Республики Казахстан. Соревнования пройдут в спортзале ОШВСМ по ул.Айтиева, 72А. Торжественное открытие состоится 29 марта в 16.00. Программа: 28 марта – Грепплинг (предварительные бои и финал) 29 марта – Панкратион (предварительные бои и финал) 30 марта – Панкратион-элит (предварительные бои и финал)
Marat
В Уральске пройдет чемпионат Республики Казахстан по грепплингу
С 28 по 30 марта пройдет чемпионат Республики Казахстан по грепплингу среди детей, кадетов и юношей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления спорта ЗКО.
afisha
afisha
В соревнованиях примут участие команды всех областей Республики Казахстан. Соревнования пройдут в спортзале ОШВСМ по ул.Айтиева, 72А. Торжественное  открытие состоится 29 марта в 16.00. Программа: 28 марта – Грепплинг (предварительные бои и финал) 29 марта – Панкратион (предварительные бои и финал) 30 марта – Панкратион-элит (предварительные бои и финал)
соревнования грепплинг

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