Иллюстративное фото из архива "МГ" - 23, 29 и 30 декабря 2017 года с 09.00 до 13.00 по улице Ихсанова будут проводиться предновогодние расширенные продовольственные ярмарки, - сообщили в пресс-службе акима г. Уральск. - В ярмарке будут участвовать товаропроизводители, перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города и районов области. Товаропроизводителям торговые места будут предоставлены бесплатно. Жителей и гостей города приглашаем посетить продовольственную ярмарку.