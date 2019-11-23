В Уральске прошел международный форум по детскому туризму

В Уральске прошел международный форум на тему «Кластерный подход в реализации детско-юношеского туризма в условиях дополнительного образования». В форуме приняли участие делегации из всех областей Республики Казахстан и многих регионов Российской Федерации. Обсуждены вопросы сотрудничества на межрегиональном и межгосударственном уровне в туристско-краеведческой деятельности. На второй день работы представительная делегация участников форума посетила район Бәйтерек. С их участием в районном музее прошло заседание круглого стола. Руководитель отдела образования Серик Сафиуллин информировал о раз