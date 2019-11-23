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Социум

В Уральске прошел международный форум по детскому туризму

В Уральске прошел международный форум на тему «Кластерный подход в реализации детско-юношеского туризма в условиях дополнительного образования». В форуме приняли участие делегации из всех областей Республики Казахстан и многих регионов Российской Федерации. Обсуждены вопросы сотрудничества на межрегиональном и межгосударственном уровне в туристско-краеведческой деятельности. На второй день работы представительная делегация участников форума посетила район Бәйтерек. С их участием в районном музее прошло заседание круглого стола. Руководитель отдела образования Серик Сафиуллин информировал о раз
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В Уральске прошел международный форум по детскому туризму
В Уральске прошел международный форум на тему «Кластерный подход в реализации детско-юношеского туризма в условиях дополнительного образования».
В форуме приняли участие делегации из всех областей Республики Казахстан и многих регионов Российской Федерации. Обсуждены вопросы сотрудничества на межрегиональном и межгосударственном уровне в туристско-краеведческой деятельности. На второй день работы представительная делегация участников форума посетила район Бәйтерек. С их участием в районном музее прошло заседание круглого стола. Руководитель отдела образования Серик Сафиуллин информировал о развитии системы дополнительного образования в районе. О работе и достижениях районной станции юных туристов рассказала ее руководитель Галина Терехова. Педагог дополнительного образования станции юных туристов Субботина в своем выступлении сделала акцент на новом направлении работы станции – геологии. Делегаты с интересов слушали об экспедициях, поисковых работах, находках и открытиях. Интересно было выступление заведующей детским садом «Еркемай» Т.Савченко о работе по развитию туризма и краеведения среди дошкольников. Также выступили С.Хайруллин – заведующий отделом спортивного ориентирования станции юных туристов и ученик 11 класса школы имени К. Аманжолова Б.Тажимурадов. Все выступающие отметили, что туризм в районе – это не просто походы, а сбор материалов по краеведению, природе, экологии родного края, является неотъемлемой частью патриотического воспитания школьников. Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области в последние годы стали уделять большое внимание детскому туризму. Так, в этом году на берегу озера Шалкар был открыт детский лагерь. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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