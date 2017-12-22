Как рассказала заместитель руководителя управления образования Зауре ГУМАРОВА, 180 школьников приняли участие в праздновании. - Возраст детей 9 - 13 лет, некоторые из них дети-сироты, а также здесь присутствуют дети, которые остались без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных детей, и хорошо учатся, - сообщила Зауре ГУМАРОВА. Стоимость проведения президентской елки составила 16,6 миллиона тенге. - Подарок для каждого ребенка обошелся в 86 тысяч тенге. В него вошли зимняя верхняя одежда, обувь, шарф, шапка, спортивный костюм, спортивная обувь, джемпер, джинсы, рубашка, футболка, рюкзак и сладкий подарок, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. После новогоднего праздника для детей был организован праздничный обед в ресторане "Айдана", посещение аттракционов в центре "Funky Town" и дискотека. Ученица школы поселка Жарсуат Бурлинского района Виктория АВТАЙКИНА. - Я сегодня в хорошем настроении, подготовила платье на новогодний праздник, очень жду подарка, - говорит Виктория. 12-летняя Эльвира МУШТУБАЕВА пришла на елку в костюме "Мадам". - Я учусь в шестом классе Серебряковской школы. Мы с мамой сшили этот костюм. Я готовилась к этой елке, немного волнуюсь. Настроение отличное. Не знаю, что в этом году мне подарит Дед Мороз, но любому подарку буду рада, - заявила Эльвира МУШТУБАЕВА. Детей веселили детские вокальные и танцевальные коллективы города Уральск, а также любимые персонажи из мультфильмов.fFyD2AHwwRY