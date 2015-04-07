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Социум

В Уральске провели медицинский осмотр на улице

Сегодня, 7 апреля, по улице Д.Нурпеисовой недалеко от ТД "Атриум" прошла акция «Я - за здоровый образ жизни», в ходе которой всем желающим измерили артериальное давление, а также проверили уровень холестерина в крови. - Такую акцию мы решили приурочить к Всемирному Дню здоровья, - говорит заведующая организационным методическим отделом областного центра ФЗОЖ Альфия НУРЛАНБАЕВА. - Как видите всем желающим мы проводим определение уровня холестерина, глюкозы в крови, измеряем артериальное и глазное давления, рост и массу тела. А также сегодня можно получить консультацию онколога, врача общей прак
Marat
В Уральске провели медицинский осмотр на улице
Сегодня, 7 апреля, по улице Д.Нурпеисовой недалеко от ТД "Атриум" прошла акция «Я - за здоровый образ жизни», в ходе которой всем желающим измерили артериальное давление, а также проверили уровень холестерина в крови.
IMG_9093
IMG_9093
 - Такую акцию мы решили приурочить к Всемирному Дню здоровья, - говорит заведующая организационным методическим отделом областного центра ФЗОЖ Альфия НУРЛАНБАЕВА. - Как видите всем желающим мы проводим определение уровня холестерина, глюкозы в крови, измеряем артериальное и глазное давления, рост и массу тела. А также сегодня можно получить консультацию онколога, врача общей практики, психолога. Такие акции мы проводим регулярно и думаю, что таким образом нам удастся привить сберегающие навыки нашим жителям. Стоит отметить, что проходящие мимо прохожие с удовольствием принимали участие в необычном осмотре под открытым небом. - Очень хорошая идея, провести медосмотр на улице, - говорит житель города Айдарбек. - Я даже не предполагал, что у меня повышенное давление. Голова болит часто, но по врачам ходить некогда.
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день здоровья

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