В Уральске провели медицинский осмотр на улице

Сегодня, 7 апреля, по улице Д.Нурпеисовой недалеко от ТД "Атриум" прошла акция «Я - за здоровый образ жизни», в ходе которой всем желающим измерили артериальное давление, а также проверили уровень холестерина в крови. - Такую акцию мы решили приурочить к Всемирному Дню здоровья, - говорит заведующая организационным методическим отделом областного центра ФЗОЖ Альфия НУРЛАНБАЕВА. - Как видите всем желающим мы проводим определение уровня холестерина, глюкозы в крови, измеряем артериальное и глазное давления, рост и массу тела. А также сегодня можно получить консультацию онколога, врача общей прак