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Социум

В Уральске состоялся показ весенней коллекции местного модельера

Показ весенней коллекции состоялся вечером 6 марта в баре-ресторане «Атриум», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На показ первой коллекции уральского модельера Айгуль ТУРКИНОЙ собралось более 200 человек. Айгуль, как и ее модели, заметно волновалась, как никак это был первый авторский проект, который она решила представить уральцам. - Это моя первая коллекция, которую я решила показать в преддверии весны, - говорит Айгуль. – Здесь вы сможете увидеть весеннюю одежду как для повседневной жизни, так и вечернюю коллекцию DeLUXE. Эти модели в единственном экземпляре, и они предназначены дл
Marat
В Уральске состоялся показ весенней коллекции местного модельера
Показ весенней коллекции состоялся вечером 6 марта в баре-ресторане «Атриум», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 На показ первой коллекции уральского модельера Айгуль ТУРКИНОЙ собралось более 200 человек. Айгуль, как и ее модели, заметно волновалась, как никак это был первый авторский проект, который она решила представить уральцам.
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 - Это моя первая коллекция, которую я решила показать в преддверии весны, - говорит Айгуль. – Здесь вы сможете увидеть весеннюю одежду как для повседневной жизни, так и вечернюю коллекцию DeLUXE. Эти модели в единственном экземпляре, и они предназначены для вечерних светских мероприятий. Также будет представлена коллекция Fashion show - своеобразное анимационное шоу.  Это моя авторская работа, которую мне помогала воплотить моя творческая команда.
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 В первой коллекции  была представлена одежда для повседневной жизни. Девушки-модели продефилировали между столиками среди посетителей, стараясь не задеть своими нарядами, стоящие на столах приборы.
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 Вот модели для любительниц брючных костюмов, а для более романтичных натур предлагались платья из фактурных тканей. - Все ничего, но я бы хотела посмотреть модели на мою нехуденькую фигуру, - поделилась своим впечатлением гостья вечера Анара. – Возможно, модельер возьмет это на заметку и в следующий раз сделает пару нарядов для полных женщин.
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 Вторая коллекция Deluxe вызвала оживление в зале, так как выход моделей был обыгран возле позолоченной швейной машинки «Зингер», на которой лежало множество различных украшений.
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 Продефилировав между столиками, все модели постепенно собрались возле швейной машинки и, как бы не замечая присутствующих, выбирали себе украшения к наряду. Тем временем у гостей была возможность подольше рассмотреть каждый наряд.
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 Третий выход девушек произвел на собравшихся неизгладимое впечатление и вызвал массу эмоций. Девушки предстали в фантастических костюмах, которые вызвали особый интерес даже у представителей сильного пола.
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 - Все время вижу, что моя дочь играет в компьютер в игру, где воюют девушки с крыльями и в коротких платьях, а теперь такое увидел собственными глазами, - говорит Андрей. – Что скажешь, шоу получилось довольно интересно, необычно, я бы сказал, дерзко. Был бы помладше, обязательно бы познакомился с вот этой звездой. А если серьезно, то мне понравилось. Чувствуется, что началась весна и хочется всем чего-то позитивного. Удачи, Айгуль!
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 Заключительным моментом был Showroom, на котором у гостей была возможность приобрести понравившуюся одежду, стоимость которой в среднем составила от 15 до 30 тысяч тенге из первой коллекции, от 35 тысяч тенге можно было приобрести дорогие вечерние платья.
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показ модели

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