В Уральске состоялся показ весенней коллекции местного модельера

Показ весенней коллекции состоялся вечером 6 марта в баре-ресторане «Атриум», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На показ первой коллекции уральского модельера Айгуль ТУРКИНОЙ собралось более 200 человек. Айгуль, как и ее модели, заметно волновалась, как никак это был первый авторский проект, который она решила представить уральцам. - Это моя первая коллекция, которую я решила показать в преддверии весны, - говорит Айгуль. – Здесь вы сможете увидеть весеннюю одежду как для повседневной жизни, так и вечернюю коллекцию DeLUXE. Эти модели в единственном экземпляре, и они предназначены дл