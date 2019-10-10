В Уральске спортшколу-интернат сдадут до конца года

В поселке Деркул подходит к завершению строительство областной школы-интерната для одаренных в спорте детей. В подрядной организации отметили, что в данный момент на объекте выполнено 90% строительно-монтажных работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Областная школа-интернат для одаренных в спорте детей строится неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса «Орал». Стоимость объекта порядка 1,5 млрд тенге. В данный момент идет отделка объекта и установка спортивного оборудования. - В строящемся комплексе предусмотрено три крытых спортивных зала. Два из них размером 18 на 36 м