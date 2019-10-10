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Социум

В Уральске спортшколу-интернат сдадут до конца года

В поселке Деркул подходит к завершению строительство областной школы-интерната для одаренных в спорте детей. В подрядной организации отметили, что в данный момент на объекте выполнено 90% строительно-монтажных работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Областная школа-интернат для одаренных в спорте детей строится неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса «Орал». Стоимость объекта порядка 1,5 млрд тенге. В данный момент идет отделка объекта и установка спортивного оборудования. - В строящемся комплексе предусмотрено три крытых спортивных зала. Два из них размером 18 на 36 м
gorod
В Уральске спортшколу-интернат сдадут до конца года
В поселке Деркул подходит к завершению строительство областной школы-интерната для одаренных в спорте детей. В подрядной организации отметили, что в данный момент на объекте выполнено 90% строительно-монтажных работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Областная школа-интернат для одаренных в спорте детей строится неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса «Орал». Стоимость объекта порядка 1,5 млрд тенге. В данный момент идет отделка объекта и установка спортивного оборудования. - В строящемся комплексе предусмотрено три крытых спортивных зала. Два из них размером 18 на 36 метров предназначены для занятий боксом и борьбой. Еще один размером 20 на 40 метров – для футбола и волейбола. На открытом воздухе есть площадки для баскетбола, большого тенниса и волейбола, а также футбольная арена с размерами поля 105 на 68 метров, - отметил начальник участка Максим Азаров. В спортивном комплексе предусмотрен учебный корпус. В нем смогут заниматься 500 человек в две смены. В интернате предусмотрено проживание 150 учащихся. Сейчас будущие чемпионы ютятся в приспособленном здании, которое расположено в районе Ремзавода. Оно принадлежит частному лицу и ежемесячно из бюджетных средств выплачивается за аренду немалая сумма. - В нашей школе учится 230 спортсменов. Они занимаются по 14 олипмпийским видам спорта. На тренировки учащимся приходится ездить в разные спортивные залы города. Для этого мы используем микроавтобусы. После ввода нового объекта в эксплуатацию все занятия будут проходить в одном месте. Это обязательно скажется на спортивных результатах, - заявил заместитель директора областной школы-интерната для одаренных в спорте детей Асхат Шакиров. Отмечается, что сдача объекта намечена на ноябрь 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ

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