В департаменте комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей по Западно-Казахстанской области сообщили, что нынешний тариф был утвержден еще в 2018 году. Но в январе 2019 года ТОО «Батысэнергоресурсы» выполнило поручение первого президента Нурсултана Назарбаева, снизив установленный их ведомством тариф на 10%. - Сейчас они самостоятельно вернули тариф на прежний уровень. Это вполне законно, - отметили в ДКРЕМ по ЗКО. В ТОО «Батысэнергоресурсы» заявили, что тариф изменился только для населения. Бюджетные организации и бизнес-объекты будут платить как и прежде. - В январе 2019 года мы были вынуждены исполнить поручение Елбасы. Но сейчас финансовое положение предприятия ухудшилось. Наши убытки составляют порядка 700 млн тенге. Предприятие за два месяца задолжало нашим поставщикам АО «ЗапКаз РЭК» и ТОО «Батыс Пауэр». Возврат к старому тарифу – мера вынужденная. Стоит отметить, что тариф для населения итак льготный. Его себестоимость составляет более 16 тенге за 1 кВт/час, - заявила генеральный директор ТОО «Бытысэнергоресурсы» Дина Галиметденова. В ДКРЕМ отметили, что заявок от других субъектов на изменение действующих тарифов не поступало.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.