В Уральске задержали группировку, вымогавшую полмиллиона тенге у студента

За последние три дня в Казахстане пресекли незаконную деятельность трёх криминальных групп. Члены преступных группировок вымогали деньги в Уральске, Шымкенте и Актобе.

В Уральске задержали группировку, вымогавшую полмиллиона тенге у студента

За последние три дня в Казахстане пресекли незаконную деятельность трёх криминальных групп. Члены преступных группировок вымогали деньги в Уральске, Шымкенте и Актобе, сообщает Polisia.kz. В Уральске сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали группировку из числа местной молодёжи, которые выдавали себя за сотрудников органов правопорядка и вымогали у студента 500 тысяч тенге. Подозреваемых взяли под стражу.

В Шымкенте в изолятор временного содержания попали двое жителей, которые вымогали у женщины один миллион тенге. Они угрожали ей и шантажировали её, что распространят компрометирующие её сведения.

Сотрудники УБОП в Актобе задержали и арестовали участника преступной группы, который с тремя подельниками вымогали у потерпевшего восемь миллионов тенге. Члены группировки держали потерпевшего в подвале здания и оказывали на него моральное и физическое давление. По всем этим фактам проводится досудебное расследование.