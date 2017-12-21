Зажжение елки на новой площади состоится 22 декабря в 18.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела культуры и развития языков ЗКО Куанышбек МУХАНГАЛИЕВ, ранее зажжение елки планировали на 21 декабря. - Но в связи с погодными условиями решили перенести мероприятие на 22 декабря. По прогнозу ожидается потепление и снег. Всех жителей города мы приглашаем на праздник, - сообщил Куанышбек МУХАНГАЛИЕВ. Напомним, главная елка высотою в 24 метра будет расположена на новой площади в 6 микрорайоне.    