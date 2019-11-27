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Социум

В Зачаганске откроется филиал «Доступного акимата»

О этом заявил аким Уральска Абат Шыныбеков во время телепередачи "Час акима", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Абата Шыныбекова, в следующем году в Зачаганске планируется открыть филиал офиса "Доступный акимат". Следует отметить, что проект "Доступный акимат" был открыт в июне 2017 года. Ежедневно его посещают более 350 человек. Главная цель проекта - создание хороших условий для приема граждан. Здесь работают специалисты трех отделов - это отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства и аппарат акима. Анна СУВОРОВА Мы дорож
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В Зачаганске откроется филиал «Доступного акимата»
О этом заявил аким Уральска Абат Шыныбеков во время телепередачи "Час акима", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Абата Шыныбекова, в следующем году в Зачаганске планируется открыть филиал офиса "Доступный акимат". Следует отметить, что проект "Доступный акимат" был открыт в июне 2017 года. Ежедневно его посещают более 350 человек. Главная цель проекта - создание хороших условий для приема граждан. Здесь работают специалисты трех отделов - это отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства и аппарат акима. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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