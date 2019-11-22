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Социум

В Западно-Казахстанской области проводится ежедневный мониторинг возможных очагов трудовых конфликтов

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказала председатель объединения "Профцентр Западно-Казахстанской области" Айгуль Есекенова. Как выяснилось, для разрешения индивидуальных трудовых споров в досудебном порядке путем примирительных процедур, 15 марта текущего года профсоюзы заключили меморандум о взаимопонимании и взаимном сотрудничестве между судом №2 г.Уральска, областным судом и ТОП "Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области" и Центром примирения. На сегодняшний день в рамках меморандума представители профсоюзов совместно с судьями суда №2 г.Уральска проводят ин
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В Западно-Казахстанской области проводится ежедневный мониторинг возможных очагов трудовых конфликтов
Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказала председатель объединения "Профцентр Западно-Казахстанской области" Айгуль Есекенова.
Как выяснилось, для разрешения индивидуальных трудовых споров в досудебном порядке путем примирительных процедур, 15 марта текущего года профсоюзы заключили меморандум о взаимопонимании и взаимном сотрудничестве между судом №2 г.Уральска, областным судом и ТОП "Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области" и Центром примирения. На сегодняшний день в рамках меморандума представители профсоюзов совместно с судьями суда №2 г.Уральска проводят информационно-разъяснительную работу на предприятиях и в организациях области. По словам Айгуль Есекеновой, архиважным инструментом в деле защиты прав работников является легализация трудовых отношений. Этому способствует проводимая совместно с социальными партнёрами с первого марта прошлого года республиканская акция «Заключи трудовой договор!». - Стоит отметить, что за время акции в Западно-Казахстанской области было заключено 2276 трудовых договоров с наемными работниками что позволило вернуть их в легальное поле трудовых отношений, обеспечивших социальную защищенность, - рассказала председатель объединения "Профцентр Западно-Казахстанской области" Айгуль Есекенова. Профсоюзы, совместно с местными исполнительными органами активизировали работу с работодателями по сохранению рабочих мест. На данный момент заключено более 4527 меморандумов по сохранению рабочих мест, которые охватывают 56 512 работников. Кстати, Айгуль Есекенова назвала опасные предприятия. Так, среди потенциально опасных предприятий были названы Западно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи, ТОО "Жайыкмунай", ТОО "Жайык Таза Кала", АО Зап Каз РЭК" и ТОО "КазАрмаПром". Чаще всего сотрудники этих компаний становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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