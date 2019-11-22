В Западно-Казахстанской области проводится ежедневный мониторинг возможных очагов трудовых конфликтов

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказала председатель объединения "Профцентр Западно-Казахстанской области" Айгуль Есекенова. Как выяснилось, для разрешения индивидуальных трудовых споров в досудебном порядке путем примирительных процедур, 15 марта текущего года профсоюзы заключили меморандум о взаимопонимании и взаимном сотрудничестве между судом №2 г.Уральска, областным судом и ТОП "Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области" и Центром примирения. На сегодняшний день в рамках меморандума представители профсоюзов совместно с судьями суда №2 г.Уральска проводят ин