Медицинское учреждение в с. Копжасар было построено тридцать лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировалось. В этом году на реконструкцию объекта из местного бюджета были выделены необходимые средства. Сейчас обновлённая амбулатория уже принимает своих первых пациентов. - Мы очень рады, что здание нашей старой больницы капитально отремонтировали. Теперь нам не надо будет ездить в соседние села к врачам, или для того, чтобы пройти те или иные процедуры и сдать анализы. Мы очень этому рады, — рассказала жительница села Копжасар Насибелла Исакова. В амбулаторию завезено современное качественное медицинское оборудование. Также сюда были привлечены молодые специалисты, которые прибыли по программе » С дипломом в село. Айымгуль Бекетова в этом году закончила учебу и устроилась на работу врачом общей практики. Молодые Специалисты, прибывшие работать в село, обеспечены жильем в рамках социального проекта. — В амбулатории теперь есть современное оборудование для качественного оказания медицинских услуг нашим сельчанам. Вопрос с кадрами решается, но основная часть специалистов у нас имеется, — заключил директор районной больницы Чингиз Сарсенгалиев. В селе Копжасар проживает более 2 тысяч человек. Теперь пациенты, как и раньше, смогут получить качественное медицинское обслуживание в сельской амбулатории, не выезжая в районный центр. Необходимо подчеркнуть, что это не единственная амбулатория в сельских населенных пунктах Района, которая нуждается в капитальном ремонте. В будущем планируется проводить подобную работу во всех сёлах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.