В селе Копжасар Жангалинского района после капитального ремонта открылась амбулатория. Теперь медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, что позволит повысить качество оказания медицинских услуг на селе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Медицинское учреждение в с. Копжасар было построено тридцать лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировалось. В этом году на реконструкцию объекта из местного бюджета были выделены необходимые средства. Сейчас обновлённая амбулатория уже принимает своих первых пациентов. - Мы очень рады, что здание нашей старой больницы капитально отремонтировали. Теперь нам не надо будет ездить в соседние села к врачам, или для того, чтобы пройти те или иные процедуры и сдать анализы. Мы очень этому рады, — рассказала жительница села Копжасар Насибелла Исакова. В амбулаторию завезено современное качественное медицинское оборудование. Также сюда были привлечены молодые специалисты, которые прибыли по программе » С дипломом в село. Айымгуль Бекетова в этом году закончила учебу и устроилась на работу врачом общей практики. Молодые Специалисты, прибывшие работать в село, обеспечены жильем в рамках социального проекта. — В амбулатории теперь есть современное оборудование для качественного оказания медицинских услуг нашим сельчанам. Вопрос с кадрами решается, но основная часть специалистов у нас имеется, — заключил директор районной больницы Чингиз Сарсенгалиев. В селе Копжасар проживает более 2 тысяч человек. Теперь пациенты, как и раньше, смогут получить качественное медицинское обслуживание в сельской амбулатории, не выезжая в районный центр. Необходимо подчеркнуть, что это не единственная амбулатория в сельских населенных пунктах Района, которая нуждается в капитальном ремонте. В будущем планируется проводить подобную работу во всех сёлах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА