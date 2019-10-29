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Социум

В ЗКО фермер увеличил поголовье скота благодаря госпрограмме

Фермеры Западно-Казахстанской области пользуются преимуществами государственных программ финансирования. В этом году два миллиарда тенге планируется направить на приобретение более трех тысяч голов крупно-рогатого скота мясной продуктивности. Крестьянское хозяйство «Толенгит» в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области было создано пятнадцать лет назад. Глава хозяйства Канат Дакешев начинал свой бизнес, получив первый кредит в 2009 году на сумму 3 миллиона тенге. Так были закуплены первые двадцать голов КРС. Именно тогда началось сотрудничество Дакешевых с Фондом финан
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В ЗКО фермер увеличил поголовье скота благодаря госпрограмме
Фермеры Западно-Казахстанской области пользуются преимуществами государственных программ финансирования. В этом году два миллиарда тенге планируется направить на приобретение более трех тысяч голов крупно-рогатого скота мясной продуктивности.
Крестьянское хозяйство «Толенгит» в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области было создано пятнадцать лет назад. Глава хозяйства Канат Дакешев начинал свой бизнес, получив первый кредит в 2009 году на сумму 3 миллиона тенге. Так были закуплены первые двадцать голов КРС. Именно тогда началось сотрудничество Дакешевых с Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства, основное направление которого - кредитование сельского предпринимательства. В развитие собственного бизнеса включились все члены семьи. За эти годы Фонд профинансировал несколько проектов главы семейства, его супруги, сына, невестки. При помощи льготного кредитования также были приобретены более 300 голов овец, сельхозтехника, КамАЗ, оборудование для придорожного кемпинга. Близость к международной трассе, наличие собственной продукции – мяса и молока, востребованность услуг общественного питания и проживания делают этот бизнес доходным. Но главным направлением все же остается животноводство, а если быть точнее – развитие племенного КРС. - В прошлом году через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства мы приобрели 30 коров симментальской породы. В этом году из Брянской области Российской Федерации завезли еще 60 телок. Нам очень помог льготный кредит по программе «Сыбаға» в размере 59 млн. тенге. Молодняк дает среднесуточный привес до 900 граммов, от коров получаем в среднем 12 литров молока. Ежедневно сдаем более 400 литров на местный перерабатывающий завод. Спрос есть, поэтому в планах – расширить производство, - отметил глава крестьянского хозяйства Канат Дакешев. Благодаря государственной поддержке сейчас в хозяйстве насчитывается порядка двухсот голов крупно-рогатого скота и 360 овец. - Мы производим молоко, шубат и кумыс, реализация налажена через собственную столовую. Мясо продаем у себя, излишки вывозим на рынок Уральска. У нас семейный бизнес – в крестьянском хозяйстве работают жена, сын и невестка. Успех всегда приходит к тем, кто упорно трудится, - сказал Канат Дакешев. В Фонде финансовой подержки сельского хозяйства утверждают, что программа «Сыбаға» на сегодня – один из самых востребованных кредитных продуктов. Кредиты на развитие мясного животноводства выдаются фермерам под 4% годовых сроком на 15 лет, два года действует льготный период. При этом эффективная ставка вознаграждения не превышает 4,4% годовых. - В 2018 году местным филиалом фонда было профинасировано 40 хозяйств, приобретено более 2300 голов крупно-рогатого скота. В этом году на реализацию программы «Сыбаға» выделено 2 млрд тенге на закуп 3150 колов КРС. На сегодня уже завезено более 1100 голов племенного маточного поголовья КРС, - отметил директор областного филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Арыстан Арсланбаев. Кстати, бычков Канат Дакешев поставляет на местный завод, производящий знаменитую тушенку и другие виды мясных консервов. Товарные партии говядины поступают не только в торговые сети страны, но и на экспорт за рубеж. Так семейный бизнес Дакешевых, начавшийся с придомовой постройки и пары коров, за пятнадцать лет пришел к успеху. Благодаря упорному труду членов семейства и поддержке со стороны государства хозяйство не только твердо стоит на ногах, являясь источником дохода еще для четверых работников, но и стало крупным поставщиком - партнером местных заводов по производству мясной и молочной товарной продукции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
госпрограмма фермер хозяйство

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