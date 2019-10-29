В ЗКО фермер увеличил поголовье скота благодаря госпрограмме

Фермеры Западно-Казахстанской области пользуются преимуществами государственных программ финансирования. В этом году два миллиарда тенге планируется направить на приобретение более трех тысяч голов крупно-рогатого скота мясной продуктивности. Крестьянское хозяйство «Толенгит» в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области было создано пятнадцать лет назад. Глава хозяйства Канат Дакешев начинал свой бизнес, получив первый кредит в 2009 году на сумму 3 миллиона тенге. Так были закуплены первые двадцать голов КРС. Именно тогда началось сотрудничество Дакешевых с Фондом финан