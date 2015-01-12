Полицейские области задержали две группы скотокрадов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sheva По словам начальника управления криминальной полиции ДВД ЗКО Сергея ШЕВЧЕНКО, они задержали две группы скотокрадов. - Первая группа состояла из пяти жителей Таскалинского района, - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. - Действовали они как на территории Таскалинского района, так и на территории соседних районов - Акжайыкского, Казталовского и Зеленовского. На сегодняшний день на их счету 8 эпизодов. За раз барымтачи угоняли около 10 голов скота как КРС, так и лошадей. Ворованный скот они тут же сдавали. - Вторая группа состояла из трех жителей Букейординского района, -  продолжает Сергей ШЕВЧЕНКО. - Организовал эту группу глава крестьянского хозяйства, и вместе с ним скот воровали двое его пастухов. На их счету пока 4 эпизода кражи скота. Действовали они на территории Букейординского и Казталовского районов на протяжении всего прошлого года. В настоящее время полицейские проверяют задержанных по другим фактам кражи скота. К слову, скот они воровали из вольных выпасов. Ущерб устанавливается. Фото Медета МЕДРЕСОВА