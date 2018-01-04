Как сообщили в МПС ДВД ЗКО, подозрительный автомобиль марки "ВАЗ -2114" был остановлен на территории села Подстепное. - В машине находился 44-летний водитель и 41-летний пассажир. Также в багажнике машины была обнаружена свежеотстреленная туша лошади без соответствующих документов, - пояснили в МПС ДВД ЗКО. В ходе следствия выяснилось, что 2 января в 8 часов вечера недалеко от поселка Канай Бурлинского района в степи мужчины похитили лошадь и застрелили ее. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Стоит отметить, что за 2017 год в ЗКО снизилось количество скотокрадств на 19%.