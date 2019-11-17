В ЗКО обеспечен 100% охват дошкольным воспитанием детей

Это дети в возрасте 3-6 лет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на акима ЗКО Гали Искалиева. По словам главы региона, в ЗКО обеспечен 100% охват дошкольным воспитанием детей. - Вместе с тем, есть очередь в дошкольные объекты для детей от 1 до 3 лет. Для снижения остроты проблемы в проектах новых домов будут предусматриваться ясли и детские сады. Одним из проблемных вопросов региона в сфере образования остаётся состояние зданий школ. В Западно-Казахстанской области имеются 8 аварийных и 6 трёхсменных школ. Для решения проблемы начато строительство 2-х школ в Акжаикском районе