В ЗКО объявлено штормовое предупреждение

В регионе ожидается ветер, туман и гололед. По информации службы спасения, 25 марта в ЗКО угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, сильный гололед и туман. Между тем по данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +4 градуса, ночью -3. В Атырау ожидается дождь, днем +8 градусов, ночью +5. До 9 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем +2 градуса, ночью -5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь