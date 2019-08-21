В ЗКО открыли пункт «Атамекен қолдау»

Сегодня, 21 августа, в Уральске был открыт пункт поддержки предпринимателей «Атамекен колдау», сообщает корреспндент портала "Мой ГОРОД". Объект решили сделать максимально удобным для уральцев, поэтому открыли его в центре города, в здании рынка «Московский», учитывая сезон, хорошую проходимость и посещаемость торгового предприятия. Любой желающий может получить здесь информацию, консультации по вопросам оказания мер государственной поддержки, осуществить для себя подбор наиболее удобных курсов обучения. В первый месяц в пилотном режиме специалисты ПП ЗКО будут дежурить здесь по графику, затем