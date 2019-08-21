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Социум

В ЗКО открыли пункт «Атамекен қолдау»

Сегодня, 21 августа, в Уральске был открыт пункт поддержки предпринимателей «Атамекен колдау», сообщает корреспндент портала "Мой ГОРОД". Объект решили сделать максимально удобным для уральцев, поэтому открыли его в центре города, в здании рынка «Московский», учитывая сезон, хорошую проходимость и посещаемость торгового предприятия. Любой желающий может получить здесь информацию, консультации по вопросам оказания мер государственной поддержки, осуществить для себя подбор наиболее удобных курсов обучения. В первый месяц в пилотном режиме специалисты ПП ЗКО будут дежурить здесь по графику, затем
gorod
В ЗКО открыли пункт «Атамекен қолдау»
Сегодня, 21 августа, в Уральске был открыт пункт поддержки предпринимателей «Атамекен колдау», сообщает корреспндент портала "Мой ГОРОД".
Объект решили сделать максимально удобным для уральцев, поэтому открыли его в центре города, в здании рынка «Московский», учитывая сезон, хорошую проходимость и посещаемость торгового предприятия. Любой желающий может получить здесь информацию, консультации по вопросам оказания мер государственной поддержки, осуществить для себя подбор наиболее удобных курсов обучения. В первый месяц в пилотном режиме специалисты ПП ЗКО будут дежурить здесь по графику, затем при необходимости добавят специалистов для выдачи справок, документов и других услуг. Будут учтены и пожелания обратившихся. Здесь же будут работать и специалисты центра занятости. Всего за полчаса после открытия с вопросами к специалистам обратились более 30 посетителей рынка. - На сегодня палата предпринимателей ЗКО проводит активную работу по выявлению потребности в кадрах, проводит опрос работодателей по вакансиям, также по открытию учебных центров при предприятиях. Готовим списки безработных, которые направляем в центры занятости. На сегодня наблюдается нехватка специалистов в машиностроении. Нужны токари, фрезеровщики, специалисты металлообработки. Думаем, этот центр поможет улучшить наши показатели, - считает эксперт отдела развития человеческого капитала палаты предпринимателей ЗКО Ерлан Адиев. Старт данному проекту "Атамекен қолдау орталығы", реализация которого осуществляется Национальной палатой предпринимателей “Атамекен” совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК, а также акиматами на местах дан совсем недавно. Мобильные центры занятости будут находиться в местах массового пребывания населения - возле торговых центров, рынков и вокзалов. Главная задача "Атамекен қолдау орталығы" - установить контакты и обеспечить занятость безработного населения. Такие центры открыты на сегодня в городах Нур-Султан и Шымкент. Постепенно они заработают во всех регионах.
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