8 января в ЗКО ожидается усиление ветра, метель и гололедица, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сообщение с предупреждением служба спасения разослала жителям ЗКО. -  8 января в ЗКО ожидается угроза усиления ветра до 15-20 метров в секунду, осадки, метель, гололед, - говорится в сообщении.