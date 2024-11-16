В ЗКО перевернулся автобус с пассажирами: виновнику вынесли приговор

Авария произошла 18 августа в 9:00 на пересечении улиц Скоробогатова и Чижинская в селе Таскала. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 34-летний водитель Hyundai Elantra, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом Toyota Coaster.

Авария произошла 18 августа в 9:00 на пересечении улиц Скоробогатова и Чижинская в селе Таскала. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 34-летний водитель Hyundai Elantra, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом Toyota Coaster. Тогда 53-летний водитель пассажирского транспорта скончался в реанимации и ещё 17 пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Таскалинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении виновника ДТП, сообщили в пресс-службе областного суда.

— Приговором суда гражданин признан виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет, — пояснили в облсуде.

Сообщается, что иск представителя потерпевшего – сына скончавшегося водителя автобуса удовлетворен частично: с осужденного взысканы материальный ущерб в размере 2 379 599 тенге и моральный вред в размере 5 000 000 тенге. За вторым потерпевшим ТОО признано право на удовлетворение иска, и данный вопрос передан на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

Судебной коллегией по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.