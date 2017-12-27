Как сообщили в управлении миграционной службы ДВД ЗКО, в соответствии с требованиями закона «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей с 1 января 2018 года установлен месячный расчетный показатель в размере 2405 тенге. А также будет увеличена государственная пошлина за выдачу паспортов гражданам РК и удостоверений для лиц без гражданства с 4 до 8 МРП. - За паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства жителям ЗКО придется заплатить 19240 тенге, за удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, временное удостоверение личности, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан – 481 тенге и за внесение изменений в документы, удостоверяющие личность (запись в паспорт гражданина Республики Казахстан о детях в возрасте до шестнадцати лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий) - 2405 тенге, - пояснили в управлении миграционной службы ДВД ЗКО.