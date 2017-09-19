Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Жасулан МЕКЕБАЕВ, службой экономических расследований ДГД ЗКО была проведена работа по противодействию хищений денежных средств, выделенных на реализацию государственных программ. - За 2017 год СЭР в сфере реализации программы «ДКЗ-2020» выявлено 12 правонарушений, из них 10 уголовных дел окончены производством. По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на финансирование социальных рабочих мест для трудоустройства граждан возбуждено 6 уголовных дел, - рассказал Жасулан МЕКЕБАЕВ. - Предприниматели Бокейординского, Бурлинского, Зеленовского, Теректинского районов заключали договоры с центрами занятости о финансировании социальных рабочих мест для трудоустройства граждан из целевых групп. В основном они фиктивно принимали на работу граждан. Далее путем внесения ложных сведений в табеля учета рабочего времени на указанных лиц, которые фактически свою трудовую деятельность не осуществляли, похищали бюджетные средства в виде субсидий. Сумма ущерба государству составила 4,4 миллиона тенге. Заместитель руководителя ДГД по ЗКО отметил, что выявлены факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных по программе «ДКЗ-2020» на ремонт социальных объектов, в частности школ и домов культуры, где сумма ущерба составила 48,9 миллиона тенге. Стоит отметить, что ТОО «ТаскалаТрансГаз» было похищено 17 миллионов тенге при капитальном ремонте объекта образования. Приговором суда виновное лицо осуждено, ущерб возмещен.