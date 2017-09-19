Иллюстративное фото Информацию об этом официально распространило AO "Атырауские тепловые сети". Дело в том, что согласно утвержденному плану-графику капитального ремонта тепловых сетей, проводится испытание на гидравлическую плотность трубопроводов магистральных тепловых сетей города с повышенным давлением. Таким образом, в период испытаний с 19 по 20 сентября 2017 года прекращается горячее водоснабжение на объекты центрального теплоснабжения г. Атырау. - Для Вашей безопасности в указанные дни просим не приближаться к трубопроводам на близкое расстояние. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении.