Иллюстративное фото из архива "МГ" Величина прожиточного минимума в Мангистауской области в августе 2017 года составила 31531 тенге. В Мангистауской области, по статистике, наибольшая доля населения с доходом ниже прожиточного минимума проживает в сельской местности. Наибольший уровень бедности, по данным Комитета статистики, зарегистрирован в Южно-Казахстанской (4,9%), Жамбылской (3,9%) и Акмолинской области (3,2%). Мангистауская и Северо-Казахстанская область делят четвертую позицию. В Мангистауской области проживает 651800 человек. Доходы ниже уровня прожиточного минимума имеет 3,1% населения.