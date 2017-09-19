В минувшее воскресенье компания «Урал-Кров-Авто Плюс», следуя своим традициям, в очередной раз приняла участие в проведении сорочинской ярмарки в центральном городском парке. Экспозицию новых автомобилей марок Lifan и Renault посетили отдыхающие горожане.
- Сегодня мы рады представить долгожданные новинки этого сезона – Renault Duster Dakar, Lifan Murman и Renault Sandero Stepway Limited Edition , - рассказал руководитель отдела продаж компании «Урал-Кров-Авто Плюс» Мухамбеткали БАУЫРЖАН. – Модель Renault Duster Dakar – это совместный проект известного автомобильного бренда Renault и знаменитой гонки по бездорожью ралли-рейда Dakar, на которой автомобили проходят самые жесткие испытания на надежность. Если Duster Dakar признан в мире «народным внедорожником», который словно создан для покорения трудных препятствий, то седан Lifan Murman бизнес-класса предназначен для легкого и спокойного передвижения по городским дорогам и автомагистралям.
Сверкающие на солнце автомобили красовались под открытым небом и словно приглашали посетителей сесть на удобное кресло за руль и полюбоваться комфортом и современным дизайном салона.
- Мне очень понравилась машина марки Lifan Murman. Прежде всего, привлекли удобная 5-ступенчатая механическая коробка передач, двигатель объемом 1,8 литра и мощностью в 128 лошадиных сил, то есть автомобиль при езде быстро набирает скорость и экономичен в потреблении топлива. А также салон автомобиля сделан из качественного материала, выглядит очень удобным и красивым. Я уже записался на тест-драйв. Консультант автомобильной компании рассказал мне подробно о технических характеристиках автомобиля и условиях покупки машины в кредит. Эти условия вполне приемлемы для моего семейного бюджета, так что планирую купить эту машину. К тому же есть прекрасная возможность обслуживаться по ремонту в этом автосалоне и заказывать нужные запчасти, - поделился житель города Алмат КАЛМАХАНОВ.
Большое внимание привлекла многих горожан модель Duster Dakar, которая обладает полноприводной системой с тремя режимами, позволяющей легко двигаться по бездорожью. А высокий клиренс в 210 миллиметров, надежная подвеска и дополнительная металлическая защита картера обеспечивают прохождение любых препятствий на дороге.
- Мы давно отдали предпочтение автомобилям марки Renault, у нас уже есть своя машина Renault Duster. Но вот привлек наше внимание своей мощностью, отличный дизайном и цветом новенький Dakar. И мы с супругом подумываем воспользоваться услугами компании по системе Trade-In - обменять свою старую машину на этот привлекательный внедорожник, - поделилась своими планами посетительница выставки Наталья ЗРЯЧКИНА.
–Да, действительно, наша компания продолжает продвигать уже давно ставшим популярным в нашей области продукт - услугу Trade-In, по которой вы можете обменять свою подержанную машину на новую или любую представленную машину с пробегом в автосалоне AltynCar. Приобретая автомобили по программе Trade-In, вы получаете скидку до 500 000 тенге на Lifan и до 250 000 тенге на Renault , а также действует солидная скидка до одного миллиона тенге на автомобили Mitsubishi Outlander, - сказала руководитель департамента по развитию дилерской сети компании «Урал- Кров-Авто Плюс» Марина ЧЕРНОКОЖЕВА.
На празднике желающих испробовать в деле новые автомобили сотрудники автомобильной компании записывали на тест-драйв и угощали ароматным горячим чаем и сладостями.
Компания «Урал-Кров-Авто Плюс» зарекомендовала себя не только на рынке новых автомобилей, но также и подержанных машин. Весной этого года компанией был открыт салон AltynCar по выкупу и продаже автомобилей с пробегом, который пользуется популярностью среди автолюбителей нашей области.
- AltynCar- это современный, надежный, а главное, выгодный способ продать, купить или обменять ваш автомобиль. Для этого нужно приехать в наш автосалон, где специалисты проведут совершенно бесплатно диагностику и оценку автомобиля. Процедура диагностики и оформление сделки займет не более 30 минут. При этом для очень занятых людей предусмотрена услуга выезда в любое удобное для клиента время и место или оформление заявки через наш официальный сайт altyncar.kz
, - пояснила Марина ЧЕРНОКОЖЕВА.
Следует отметить, что купить новую машину в салонах «Урал-Кров-Авто Плюс» вы также можете в кредит, воспользовавшись программами автокредитования от банков - партнеров компании.
Наши адреса:
Автосалон Lifan: ул. Шолохова, 11/4; тел.: 8(7112)21-45-45.
Автосалон Renault и Mitsubishi: ул. Шолохова, 41; тел.: 8(7112)222-700,
8 747 508 00 00.
Автосалон AltynCar: ул. Шолохова, 11/1; тел.: 8 707 552 20 25.
Новости Компаний.