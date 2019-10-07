По данным РГП "Казгидромет", 7 октября в Уральске ожидается снижение температуры воздуха до +12 градусов днем и +6 ночью. Днем в Атырау осадков не ожидается, температура воздуха составит +15 градусов. Ночью синоптики прогнозируют снег и +6 градусов. В Актау ожидается теплая погода, 25 градусов тепла днем и 13 градусов тепла ночью. В Актобе синоптики прогнозируют +18 градусов днем и +9 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.