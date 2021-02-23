По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается мороз. Температура воздуха днем составит -21 градус, ночью -27. Ветер до 20 метров в секунду. В Атырау синоптики прогнозируют мороз до 21 градуса днем и до 29 градусов ночью. Также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Снег и мороз до -12 градусов ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до -18 градусов. В Актобе снег, днем -23 градуса, ночью -27. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.