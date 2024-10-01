Руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Миргуль Курманбаева рассказала, что в области проживает 19 долгожителей, которым больше 100 лет.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Миргуль Курманбаева рассказала, что в области проживает 19 долгожителей, которым больше 100 лет. Из них 11 - в Уральске, трое в Бурлинском районе, по двое в Шынгырлауском районе и районе Байтрек и один в Теректинском районе.

Самому возрастному исполнилось 104 года, он из Шынгырлауского района.

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 114-й день рождения.

К слову, октября отмечают День пожилых людей. Международный день пожилых людей отмечается 1991 года.