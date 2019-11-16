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Социум

В ЗКО ведется газификация 16 сел

В этих населенных пунктах проживают более шести тысяч человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Гали Искалиева, по области ведется газификация 16 сел, где проживают порядка 6 тысяч человек. - Из них в этом году планируется завершить газификацию в девяти сельских населенных пунктах. В результате ожидается увеличение доли обеспеченности населения области природным газом до 96,1%, - рассказал Гали Искалиев на брифинге в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане. В 2019 году начато строительство и реконструкция 29 объектов водос
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В ЗКО ведется газификация 16 сел
В этих населенных пунктах проживают более шести тысяч человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Гали Искалиева, по области ведется газификация 16 сел, где проживают порядка 6 тысяч человек. - Из них в этом году планируется завершить газификацию в девяти сельских населенных пунктах. В результате ожидается увеличение доли обеспеченности населения области природным газом до 96,1%, - рассказал Гали Искалиев на брифинге в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане. В 2019 году начато строительство и реконструкция 29 объектов водоснабжения в 40 селах с населением свыше 54 тысячи человек. На эти цели было выделено 4,3 миллиарда тенге. В этом году вода придёт в 26 сел, где проживают около 35 тысяч человек. В результате обеспеченность населения централизованным водоснабжением возрастет до 86,6%. Ранее Гали Искалиев рассказывал и о строительстве и ремонте дорог региона. Так, в 2019 году на ремонт и строительство дорог протяженностью 364 км было выделено 27,3 млрд. тенге. На сегодняшний день 335 км дорог уже сданы в эксплуатацию. - Как известно, во время своего визита в Западно-Казахстанскую область Елбасы Нурсултан Абишевич поручил построить дорогу с твердым покрытием в Казталовский, Жанибекский и Бокейординский районы. Это южные районы и самые отдаленные от областного центра, - рассказал глава региона. - Общая протяжённость новых дорог составит 245 км, на которые будет выделено около 55 млрд. тенге. На данное время все подрядчики определены, и на некоторых участках работы уже начаты. Завершение работ планируется до конца 2021 года. Также для использования транзитного потенциала страны, сделано расширение пункта пропуска «Сырым» на границе с Самарской областью. Сумма проекта составила 2,2 млрд тенге. Если раньше было 2 полосы дорожного движения, то с ноября количество полос увеличено до 8. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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