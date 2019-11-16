В ЗКО ведется газификация 16 сел

В этих населенных пунктах проживают более шести тысяч человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Гали Искалиева, по области ведется газификация 16 сел, где проживают порядка 6 тысяч человек. - Из них в этом году планируется завершить газификацию в девяти сельских населенных пунктах. В результате ожидается увеличение доли обеспеченности населения области природным газом до 96,1%, - рассказал Гали Искалиев на брифинге в службе центральных коммуникаций в Нур-Султане. В 2019 году начато строительство и реконструкция 29 объектов водос