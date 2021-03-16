В ЗКО вновь ожидается туман

По информации службы спасения, второй день подряд в области ожидается сильный туман и ветер. В службе спасения сообщили, что 17 марта в ЗКО ожидается сильный туман и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 17 марта в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем столбики термометров покажут 2 градуса мороза, ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. В Атырау днем обещают дождь, +6 градусов, ночью температура воздуха понизится до -2 градусов. Также погода без осадков ожидается в Актобе, днем -5 градусов, ночью -18 градусов. В Актау осадков