В ЗКО впервые начали масштабное расширение и углубление реки Деркул

На очистку русла выделили 630 миллионов тенге. Работы планируют завершить досрочно - уже в этом году.

Глава региона Нариман Турегалиев в ходе рабочей поездки в Таскалинский район проинспектировал, как продвигаются работы по расширению и углублению русла реки Деркул.

Поскольку Деркул протекает прямо через село Таскала, в период весеннего половодья здесь ежегодно возникает серьезная угроза подтопления жилых домов. Ранее местные власти обходились лишь частичными противопаводковыми мерами, но по инициативе акима области в этом году впервые начался столь масштабный проект по расчистке арны.

Протяженность участка очистки составляет 5,3 километра. Ширина русла увеличится до 10 метров, реку углубят до 2 метров. На работы выделено 630 млн тенге из республиканского и местного бюджетов.

Генеральным подрядчиком выступает компания «СМУ-17». Изначально проект был переходящим на 2027 год, однако строители планируют полностью завершить все работы уже в текущем году.

На объекте задействовано 15 рабочих и 6 единиц специальной техники. Сейчас они активно очищают русло реки от многолетних донных отложений и ила - на сегодняшний день выполнено порядка 20% от общего объема работ. Ожидается, что после завершения проекта пропускная способность реки вырастет в разы, что позволит полностью снять угрозу весенних наводнений для сельчан.

Глава региона подчеркнул, что безопасность местных жителей стоит на первом месте.

- Не секрет, что каждую весну таскалинцы живут в тревоге. Все мы помним ситуацию 15-летней давности (сильное наводнение 2011 года - прим. ред.). Главная цель этого проекта - не только защита экологии и очистка реки, но и, прежде всего, обеспечение безопасности людей. Не должно быть ошибочного мнения, что мы боремся с паводками только весной. Мы действуем заранее, чтобы предотвратить ЧС, - заявил Нариман Турегалиев.

Местные старожилы и аксакалы также отметили важность проекта. По их словам, Деркул - это главная водная артерия района, и ее спасение от заиления поможет не только защитить дома от большой воды, но и оживит местную экосистему.