Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин, 22 февраля этого года в наш город приезжал представитель комитета административной полиции РК, в ходе совещания было предложено создать скрытое патрулирование на трассах ЗКО. - Нужно внести изменения в законе, чтобы наши сотрудники могли стоять на гражданских машинах и установленным скоростемером (при этом скоростемер будет как положено сертифицированный). Установим скрытое наблюдение, и после этого если водитель нарушает скоростной режим, мы передаем данные следующему экипажу дорожно-патрульной полиции и они будут останавливать автомобиль и составлять протоколы, тем более у нас будут уже иметься все данные с видеорегистратора о нарушениях. Сейчас мы хотим это только узаконить, - сообщил Жанболат Жаншин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.