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Социум

В ЗКО задержали скотокрадов

В феврале в Казталовском районе с вольного выпаса были похищены лошади, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО с 20 по 28 февраля в степи вблизи Акпатерского сельского округа неизвестные с вольного выпаса тайно похитили четырех лошадей, чем нанесли ущерб 1 400 000 тенге. С места происшествия в заброшенном колодце в мешках обнаружены головы, конечности и хвосты 4-х лошадей, также следы, которые вывели на подозреваемых. Сотрудники полиции установили троих жителей Казталовского района 49, 30 и 22 лет. По данному факту проведено досудебное расследование
Дана Рахметова
В ЗКО задержали скотокрадов
В феврале в Казталовском районе с вольного выпаса были похищены лошади, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО задержали скотокрады
В ЗКО задержали скотокрады
В пресс-службе департамента полиции ЗКО с 20 по 28 февраля в степи вблизи Акпатерского сельского округа неизвестные с вольного выпаса тайно похитили четырех лошадей, чем нанесли ущерб 1 400 000 тенге. С места происшествия в заброшенном колодце в мешках обнаружены головы, конечности и хвосты 4-х лошадей, также следы, которые вывели на подозреваемых. Сотрудники полиции установили троих жителей Казталовского района 49, 30 и 22 лет. По данному факту проведено досудебное расследование по ст.188-1 ч 1 УК РК "Кража". Дело направлено в суд.
В ЗКО задержали скотокрады
В ЗКО задержали скотокрады
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скотокрады лошади

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