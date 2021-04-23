В ЗКО задержали скотокрадов

В феврале в Казталовском районе с вольного выпаса были похищены лошади, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО с 20 по 28 февраля в степи вблизи Акпатерского сельского округа неизвестные с вольного выпаса тайно похитили четырех лошадей, чем нанесли ущерб 1 400 000 тенге. С места происшествия в заброшенном колодце в мешках обнаружены головы, конечности и хвосты 4-х лошадей, также следы, которые вывели на подозреваемых. Сотрудники полиции установили троих жителей Казталовского района 49, 30 и 22 лет. По данному факту проведено досудебное расследование