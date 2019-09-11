Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил на брифинге заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумагалиев, в регионе начинают «принимать дополнительные меры по повышению эффективности вакцинопрофилактики населения». - Вакцинация жителей Атырауской области в возрасте от 20 до 29 лет включительно проводится в поликлиниках по месту прикрепления, на бесплатной основе. Вахтовики прививаются по месту пребывания независимо от прививочного статуса: они могут получить прививку по месту жительства либо в медицинской организации на территории обслуживания, с выдачей справки о полученной прививке, - сообщил заместитель руководителя департамента. Напомним, массовая вспышка кори в Атырауской области впервые за много лет была зафиксирована в начале этого года. По словам медиков это – последствия неинформированности населения о кори и о методах борьбы с ней – прививках. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.