По словам, в нашей стране совершенствуется система валютного регулирования и валютного контроля. - С 1 июля этого года в законодательстве РК был принят ряд изменений касаемо валютных операций. Одно из них - это признание резидентами филиалов иностранных нефинансовых компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность в РК через постоянное учреждение (исключение составляет Перечень нерезидентов). Это послужит увеличению потока денежного оборота национальной валюты и возможности выдачи зарплаты работающим в филиалах иностранных компаний не в валюте, а в тенге. Еще одно важное изменение в банковской системе - определение общего порядка осуществления платежей и переводов денег по валютным операциям, в том числе по договорам по движению капитала и открытию счетов в иностранных банках, экспортно-импортным договорам, подлежащим присвоению учетного номера, а также порядок покупки и продажи безналичной иностранной валюты через уполномоченные банки, включающий контроль соответствия сумм покупаемой валюты сумме валютного договора, - рассказал предпринимателям нашей области Артур Габдушев.Специалисты Нацбанка РК также пояснили, что в целях контроля потока движения валюты определены ограничения по ее покупке. По новому положению юридическое лицо не сможет приобрести валюту свыше 100 тысяч у.е. без контракта, а также валютные договоры по экспорту и импорту товаров или предоставляемых работ и услуг на сумму свыше 50000 у.е. либо на неопределенную сумму подлежат учетной регистрации. Кроме этого, упрощена процедура присвоения уникального номера контракта (УНК), то есть, если ранее клиенту приходилось оформлять в том или ином банке разные УНК и коды к ним, то теперь у клиента будет один единый уникальный номер, действующий в рамках договора во всех банковских системах РК, и при этом не будет лишних затрат на комиссии. Что касается физических лиц, они могут осуществлять переводы до 10 тысяч у.е. без открытия счета в банке. На семинаре также сотрудники филиала АО «Банк Центр кредит» г. Уральска провели презентацию своих новшеств. - У нас начали работать два выгодных продукта - «FX Online Platform» по конвертации и конверсии, а также «Forward Оperation» («Форвардные сделки»), - рассказала. - Первый продукт дополнительно введен в систему интернет-банкинга для юридического лица. Через данную платформу, привязанную к казахстанской фондовой бирже «KASE», клиент имеет возможность выбрать любую валютную пару и, не прибегая к помощи менеджера банка, самостоятельно провести банковскую операцию в онлайн-режиме и при этом зафиксировать курс валюты в течение всего лишь пяти минут. Что касается продукта «Форвардные сделки» мы предлагаем клиентам, работающим с крупным оборотом капитала - свыше 100 тысяч у.е., оформление договора с нашим банком сроком от одного до шести месяцев, по которому регистрируется и фиксируется курс валюты на момент заключения соглашения. Это позволяет в будущем проводить банковские операции по заявленному курсу валюты независимо от динамики ее роста. Обязательное условие договора - клиент должен разместить страховой депозит на специальном текущем счете, который возвращается после исполнения форвардной сделки. Такая система выгодна для предпринимателя, так как она позволяет избежать риски по динамике роста курса, выиграть разницу и покрыть все издержки.Следует отметить, что данные банковские продукты позволяют значительно сэкономить время и создать благоприятные условия для бизнеса.