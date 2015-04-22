Вандалы разгромили 44 могилы на православном кладбище в ЗКО (видео)

В Родительский день неизвестные разгромили могилы на кладбище села Январцево Зеленовского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам местной жительницы Надежды, вчера на кладбище приезжали много людей. - Люди были до шести часов вечера, и на кладбище все было спокойно, потом уже, примерно часов в восемь вечера мы услышали, что кто-то могилы раскурочил, - рассказала Надежда. Действительно, кладбище села Январцево как после военных бомбардировок: деревянные кресты сломаны и лежат возле могил. Мраморные памятники вандалы и вовсе безжалостно раскололи на кусочки, а те что не смо