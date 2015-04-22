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Происшествия

Вандалы разгромили 44 могилы на православном кладбище в ЗКО (видео)

В Родительский день неизвестные разгромили могилы на кладбище села Январцево Зеленовского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам местной жительницы Надежды, вчера на кладбище приезжали много людей. - Люди были до шести часов вечера, и на кладбище все было спокойно, потом уже, примерно часов в восемь вечера мы услышали, что кто-то могилы раскурочил, - рассказала Надежда. Действительно, кладбище села Январцево как после военных бомбардировок: деревянные кресты сломаны и лежат возле могил. Мраморные памятники вандалы и вовсе безжалостно раскололи на кусочки, а те что не смо
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Вандалы разгромили 44 могилы на православном кладбище в ЗКО (видео)
В Родительский день неизвестные разгромили могилы на кладбище села Январцево Зеленовского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG-20150422-WA0019
IMG-20150422-WA0019
По словам местной жительницы Надежды, вчера на кладбище приезжали много людей. - Люди были до шести часов вечера, и на кладбище все было спокойно, потом уже, примерно часов в восемь вечера мы услышали, что кто-то могилы раскурочил, - рассказала Надежда. Действительно, кладбище села Январцево как после военных бомбардировок: деревянные кресты сломаны и лежат возле могил. Мраморные памятники вандалы и вовсе безжалостно раскололи на кусочки, а те что не смогли расколоть, просто разбивали пополам и оставляли на месте. У некоторых захоронений снесены даже могильные плиты, их вандалы также бросили неподалеку. Всего разбиты 44 могилы, среди них могилы ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Хулиганы действовали беспорядочно и успели дойти до середины большого кладбища. Вторая сторона захоронений не тронута. Между тем, со вчерашнего дня в поселке работают сотрудники полиции. - Вчера вечером в Приуральный отдел полиции поступило сообщение об акте вандализма, - рассказал замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Куангали ИЗБАСОВ, который в настоящее время также находится в Январцево. - На место сразу выехала группа. Однако следственные мероприятия затруднены тем, что очень много следов, вчера был родительский день и кладбище посетили много сельчан. Сегодня и вовсе идет дождь, который стирает следы. Сейчас полицейские обходят лес, к которому прилегает кладбище, а также проводят опрос местных жителей.
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Замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Куангали ИЗБАСОВ
Замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Куангали ИЗБАСОВ
Замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Куангали ИЗБАСОВ
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Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
Январцево могилы

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