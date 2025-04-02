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Социум

Важная функция появилась в eGov: министр рассказал подробности

Новая функция направлена на борьбу с мошенничеством.
Арайлым Усербаева
Важная функция появилась в eGov: министр рассказал подробности

В eGov появилась новая функция по проверке количества зарегистрированных мобильных номеров на один ИИН. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz

Говоря о борьбе с интернет-мошенниками, Мадиев сообщил, что в eGov появилась новая функция, которая поможет бороться с незаконной регистрацией мобильных номеров.

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– Хотел бы объявить, что в eGov ввели новую функцию по проверке регистрации количества SIM-карт на тот или иной ИИН. Поэтому сейчас в eGov можете спокойно проверить, вбив свой ИИН, сколько мобильных номеров на вас оформлено. Если вы увидите, что количество не соответствует вашим фактически используемым номерам, то можете сразу обратиться к мобильному оператору и выяснить это обстоятельство, - рассказал Мадиев в кулуарах Мажилиса.

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