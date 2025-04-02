Важная функция появилась в eGov: министр рассказал подробности

В eGov появилась новая функция по проверке количества зарегистрированных мобильных номеров на один ИИН. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Говоря о борьбе с интернет-мошенниками, Мадиев сообщил, что в eGov появилась новая функция, которая поможет бороться с незаконной регистрацией мобильных номеров.