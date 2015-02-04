Вдова Робина Уильямса начала судиться с детьми за его наследство
Фото: Greg Allen / Invision / AP Вдова актера Робина Уильямса Сьюзан Шнайдер и его дети от предыдущих браков подали взаимные судебные иски, в которых выражают несогласие с тем, каким образом было разделено имущество, пишет lenta.ru с ссылкой на The Guardian. Наследство актера составляет 45 миллионов долларов, а также личные вещи и фотографии. Дети артиста — Зак, Коди и дочь Зельда — утверждают, что третья жена Уильямса «оскорбляет память» их отца, пытаясь изменить условия договора, в котором указано, как он хотел распорядиться своим имуществом. Дети обращают внимание суда также на то, что Шнайдер состояла в союзе с Уильямсом меньше трех лет. В заявлении вдовы актера сказано, что вскоре после его кончины из дома, где они жили, были вывезены некоторые вещи без ее ведома. Шнайдер просит суд вовсе исключить из завещания их дом, стоимостью семь миллионов долларов, вместе со всем его содержимым, в том числе ювелирными изделиями и памятными вещами, которые Уильямс завещал детям. 63-летний артист покончил с собой в августе 2014 года. Его смерть, согласно выводам судебных медиков, наступила от удушья в результате повешения на ремне. Жена Уильямса сообщила, что ее супруг страдал от депрессии. Робин Уильямс — обладатель премии «Оскар» и пятикратный лауреат «Золотого глобуса». Известность ему принесла картина Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам». Также он снялся в таких фильмах, как «Миссис Даутфайр», «Август Раш», «Двухсотлетний человек», «Куда приводят мечты», «Целитель Адамс», «Джуманджи» и других. Источник: lenta.ru