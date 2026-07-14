«Ситуация не радужная»: Олжас Бектенов раскритиковал работу КТЖ

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал жесткую оценку текущему состоянию "Қазақстан темір жолы", указав на системные проблемы в работе национального перевозчика. Глава кабмина подчеркнул, что положение дел в компании остается крайне сложным, а количество недочетов в операционной деятельности требует немедленного вмешательства.

- Положение компании "КТЖ" не радужное, очень много недостатков. Даже пришлось принимать кадровые решения. Ситуацию нужно выправить, - заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр напомнил, что перед отраслью стоят амбициозные цели: увеличить объем транзитных перевозок до 55 миллионов тонн в год. Для достижения этих показателей он поручил Министерству транспорта совместно с КТЖ ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов. До конца текущего года должны быть завершены строительство новых линий "Дарбаза - Мактаарал" и "Мойынты - Кызылжар", а также масштабная реконструкция ряда железнодорожных вокзалов.

Стоит отметить, что вопрос кадрового обновления в КТЖ уже стал актуальным: ранее пост председателя правления покинул Талгат Алдыбергенов, после чего был представлен исполняющий обязанности главы компании.