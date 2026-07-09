Назначен и.о. председателя правления КТЖ

Бауыржан Урынбасаров назначен и.о. главы КТЖ, передает МойГород.

Исполняющим обязанности председателя правления национальной компании Қазақстан темір жолы назначен Бауыржан Урынбасаров. Об этом сообщили в Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», передает Liter.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

По информации КТЖ, Бауыржану Урынбасарову 55 лет. Свою карьеру на железной дороге он начал в 1994 году с должности дежурного по станции Кзыл-Орда. В разные годы работал поездным диспетчером, главным инженером, руководителем филиалов компании, а также занимал посты вице-президента и управляющего директора КТЖ.

С 2022 года до нового назначения Урынбасаров занимал должность управляющего директора по производственным процессам национальной компании.

За многолетнюю работу он награжден государственными и отраслевыми наградами, в числе которых ордена «Құрмет» и «Парасат», а также знак «Почетный железнодорожник».