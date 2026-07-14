«Qarmet» и «КазТрансОйл» развивают промышленную кооперацию

Компания Qarmet, АО «КазТрансОйл» и его дочерняя компания ТОО «Магистральный Водовод» заключили договоры о прямой поставке металлолома. Сотрудничество направлено на поддержку отечественного производства, развитие внутристрановой кооперации и увеличение объёмов переработки сырья внутри Казахстана.

Достигнутые договорённости стали результатом совместной работы компаний, государственных органов и отраслевых ассоциаций по созданию эффективного механизма обеспечения казахстанских предприятий стратегически важным сырьём.

Фотогалерея 1 фото

Для организации прямых поставок группа компаний «КазТрансОйл» провела необходимую подготовительную работу: получила разрешения на оптовую торговлю ломом и отходами чёрных и цветных металлов, внесла изменения в учредительные документы и утвердила внутренние процедуры реализации.

Договор между АО «КазТрансОйл» и АО «Qarmet» заключён сроком на один год, а соглашение с ТОО «Магистральный Водовод» - на пять лет. Следующим этапом сотрудничества станет заключение договора на поставку бывшей в употреблении трубной продукции.

Прямая адресная реализация позволит Qarmet получить дополнительные объёмы сырья для металлургического производства, повысить долю его переработки внутри страны и эффективнее использовать вторичные материальные ресурсы.

Сотрудничество Qarmet и «КазТрансОйл» станет ещё одним практическим шагом в развитии промышленной кооперации и укреплении отечественного производственного потенциала.