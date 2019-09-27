Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 23 сентября в поселке Кенкияк. По словам родственников пострадавших, животное само напало на первоклассника и его родителя. К счастью, оно не сумело причинить большого вреда людям. Тем не менее хозяева зарезали скотину. Как рассказала корреспонденту аким Кекиякского сельского округа Жайнагуль Жасакбаева, верблюд в тот день каким-то образом сбежал из дома. Как раз в этот момент отец с сыном и еще одним соседским мальчиком втроем шли по улице из школы. Отец рассказал, что на его сына неожиданно напал верблюд. Каким-то образом задел ребенка. Наши врачи сказали, что у него есть болевой шок, покраснело лицо. Ему сразу выписали направление в областную больницу в Актобе. Хозяин сразу зарезал домашнее животное, подчеркнула Жайнагуль Жасакбаева. Отец мальчика от комментариев отказался, сказав лишь, что с ребенком сейчас все в порядке. Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов сообщил, что полиция в курсе данного инцидента. - В РОВД поступило соответствующее заявление. Оно перенаправлено в ветеринарную службу для принятия мер. У ребенка нет серьезных травм, но ему рекомендовали пройти обследование, - сказал он. По заключению областной детской больницы, у мальчика был диагностирован ушиб мягких тканей скуловой и шейной области. Сейчас он отправлен на амбулаторное лечение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.