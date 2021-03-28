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Социум

Весенний рыболовный сезон начался в Атырау

Сезон стартовал 24 марта. По словам руководителя Атырауского областного управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, в весеннем рыболовном сезоне было задействовано 18 рыбохозяйственных предприятий. Два из них – осетрово- рыбоводных заводов. - Весной этого года природопользователям предстоит выловить около 13 тысяч тонн рыбы в Урало-Каспийском бассейне. Около 4 500 человек будут трудоустроены на постоянную и сезонную работу в течение всего промыслового сезона, - сказал руководитель управления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с р
gorod
Весенний рыболовный сезон начался в Атырау
Сезон стартовал 24 марта.
Весенний рыболовный сезон начался в Атырау
Весенний рыболовный сезон начался в Атырау
По словам руководителя Атырауского областного управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, в весеннем рыболовном сезоне было задействовано 18 рыбохозяйственных предприятий. Два из них – осетрово- рыбоводных заводов. - Весной этого года природопользователям предстоит выловить около 13 тысяч тонн рыбы в Урало-Каспийском бассейне. Около 4 500 человек будут трудоустроены на постоянную и сезонную работу в течение всего промыслового сезона, - сказал руководитель управления.
Весенний рыболовный сезон начался в Атырау
Весенний рыболовный сезон начался в Атырау
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ Фото предоставлено РСК Атырауской области
Атырау рыболовство осетры

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