Весенний рыболовный сезон начался в Атырау

Сезон стартовал 24 марта. По словам руководителя Атырауского областного управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, в весеннем рыболовном сезоне было задействовано 18 рыбохозяйственных предприятий. Два из них – осетрово- рыбоводных заводов. - Весной этого года природопользователям предстоит выловить около 13 тысяч тонн рыбы в Урало-Каспийском бассейне. Около 4 500 человек будут трудоустроены на постоянную и сезонную работу в течение всего промыслового сезона, - сказал руководитель управления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с р