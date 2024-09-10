Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», в ЗКО ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Уральске 11 сентября сохранится высокая пожарная опасность.

Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», в ЗКО ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Уральске 11 сентября сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается погода без осадков. Днём столбики термометров покажут +27..+29 градусов, ночью +12..+14 градусов.

В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днём температура воздуха повысится до +26..+28 градусов, ночью опустится +15..+17 градусов.

В Актобе осадков не ожидается. Днём +25..+27 градусов, ночью +13..+15 градусов.

В Актау — переменная облачность. Днём температура воздуха составит +30..+32 градуса, ночью +20..+22 градусов.