В аэропортах популярного курорта запускают онлайн-систему предварительной проверки путешественников. Нововведение поможет туристам из Казахстана избежать очередей на границе.

Вьетнам запустил в пилотном режиме систему предварительного предоставления информации о прибытии (Pre-arrival Information, PAI) для иностранных туристов. В связи с этим Министерство иностранных дел РК обратилось к казахстанцам с важными разъяснениями.

Новый цифровой сервис призван значительно ускорить прохождение пограничных процедур.

- Новая система позволяет иностранным гражданам до поездки в онлайн-режиме направлять сведения о своем прибытии во Вьетнам. На основе предоставленных данных иммиграционные органы заранее проводят необходимые проверки, что способствует сокращению времени прохождения пограничного контроля и снижению очередей в международных аэропортах, - сообщили в МИД РК.

Дипломаты особо обратили внимание путешественников на то, что процедура не является принудительной и не заменяет собой визу.

- При этом система PAI не является обязательным требованием для въезда во Вьетнам и не выполняет функции оформления либо рассмотрения визовых заявлений. Она предназначена исключительно для предварительного предоставления информации о поездке, - добавили в министерстве.

Казахстанцам настоятельно рекомендовали заполнять анкеты строго на официальном портале prearrival.immigration.gov.vn и проявлять осторожность, чтобы не стать жертвами мошеннических сайтов.