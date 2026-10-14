Въезд в Казахстан - только по электронному разрешению: правила изменят в четыре этапа

Первый этап стартует уже 1 ноября 2026 года.

Казахстан официально меняет правила въезда и пребывания иностранных граждан. Правительство утвердило обновленную редакцию документа, вводящую систему обязательных электронных разрешений. Полная версия постановления опубликована на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.

Новшество призвано упорядочить миграционные потоки и цифровизировать пограничный контроль. Теперь иностранцам придется уведомлять о своем визите заранее.

Как оформить документ и сколько он действует

Разрешение можно получить бесплатно через специальную цифровую платформу. Подать электронное заявление нужно минимум за 72 часа до пересечения границы, пройдя обязательную процедуру идентификации.

Оформленный документ действует 180 дней. При прохождении пограничного контроля иностранцу достаточно предъявить паспорт, на который оформлялось разрешение, а сотрудники проверят его через единую систему "Беркут".

Четыре этапа внедрения: от разъяснений до жестких ограничений

Переход на новую систему будет поэтапным, чтобы въезжающие успели адаптироваться к правилам: