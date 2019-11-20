Вкусные как у бабушки: в Уральске открывается кондитерский дом «Куликовский»

Приготовленные из натуральных продуктов торты, пирожные, печенье и десерты не оставят никого равнодушными и завоюют признание и любовь уральцев. История кондитерского дома «Куликовский» началась в Бишкеке и уходит в начало девяностых. Олег Куликов, в честь которого и был назван кондитерский бренд, открыл маленький семейный бизнес в 1991 году. Искусно управляться с венчиком и замешивать тесто сына научила мама - она бесподобно пекла. Маленький Олег с детства вертелся на кухне, а, возмужав, о своем увлечении не забыл. После службы в армии вместе с женой Ильвиной начали выпекать дома торты. Их ви