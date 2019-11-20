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Бизнес-новости

Вкусные как у бабушки: в Уральске открывается кондитерский дом «Куликовский»

Приготовленные из натуральных продуктов торты, пирожные, печенье и десерты не оставят никого равнодушными и завоюют признание и любовь уральцев. История кондитерского дома «Куликовский» началась в Бишкеке и уходит в начало девяностых. Олег Куликов, в честь которого и был назван кондитерский бренд, открыл маленький семейный бизнес в 1991 году. Искусно управляться с венчиком и замешивать тесто сына научила мама - она бесподобно пекла. Маленький Олег с детства вертелся на кухне, а, возмужав, о своем увлечении не забыл. После службы в армии вместе с женой Ильвиной начали выпекать дома торты. Их ви
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Вкусные как у бабушки: в Уральске открывается кондитерский дом «Куликовский»
Приготовленные из натуральных продуктов торты, пирожные, печенье и десерты не оставят никого равнодушными и завоюют признание и любовь уральцев.
История кондитерского дома «Куликовский» началась в Бишкеке и уходит в начало девяностых. Олег Куликов, в честь которого и был назван кондитерский бренд, открыл маленький семейный бизнес в 1991 году. Искусно управляться с венчиком и замешивать тесто сына научила мама - она бесподобно пекла. Маленький Олег с детства вертелся на кухне, а, возмужав, о своем увлечении не забыл. После службы в армии вместе с женой Ильвиной начали выпекать дома торты. Их визитной карточкой стал популярный на тот момент торт «Птичье молоко». Семейное дело росло и развивалось. В конце девяностых супруги взяли в аренду помещение, оборудовали цех и расширили кондитерское производство. Постепенно семейный бизнес разросся до большого предприятия.
В 2010-2011 годах в компанию пригласили опытного управленца Дениса Гайворонского, который никогда не работал в кондитерском бизнесе, зато обладал богатым опытом как менеджер. На этот момент компания была успешна, однако под новым руководством сделала качественный скачок в развитии, увеличив обороты, нарастив производственные мощности и выйдя на экспорт на рынки Казахстана и России и даже Китая. На сегодняшний день Кондитерский дом «Куликовский» — многолетний лидер кыргызского рынка кондитерских изделий и один из немногих брендов, который хорошо известен за пределами страны.
Жители Алматы, Тараза, Атырау, Актау уже давно знают и любят продукцию КД "Куликовский". И вот наконец фирменный магазин открывается в Уральске. Что же отличает продукцию «Куликовского» от изобилия других производителей? Основной философией компании является использование в производстве только натуральных продуктов без использования консервантов и добавок для усиления вкуса. Вы не найдете в составе ни одной буквы «Е» и никаких бензонатов, глутаматов или пальмого масла.
Если в рецепте торта есть яйца, то в Куликовском торте это именно яйца, а не яичный порошок, если сливки, то это натуральные сливки, а не сухое молоко или что-то подобное. Именно поэтому торты и десерты «Куликовского» предпочитают сторонники правильного питания.
Пробуя классический торт, пирожное, печенье или десерт, вы можете быть уверены, что все сделано с любовью, как дома, как у бабушки. Ну а ассортимент из коллекции «Сладкая Европа» - это заслуга французского повара-кондитера Клода Менара, у которого за плечами 35 лет работы в лучших ресторанах мира. Он несколько лет проработал в кондитерском доме «Куликовский», где делился своим колоссальным опытом и обучал местных кондитеров мастерству приготовления натуральных французских десертов.
Как же хранится натуральная продукция без консервантов? Вся продукция сразу после производства подвергается мгновенной шоковой заморозке и далее транспортируется и хранится в рефрижераторах при температуре -18*С . Дефростация (разморозка) происходит только на витрине фирменного магазина перед продажей.
Именно поэтому тортики, выпечка и десерты от «Куликовский» всегда такие свежие, вкусные и нежные! В ассортименте «Куликовского» классические торты, восточные и европейские десерты, великолепный шоколад, чизкейки, пирожные и многое другое.
Прийти на праздник с Куликовским тортиком, или пригласить на чай с Куликовским десертом давно стало знаком глубокого уважения к своим друзьям, коллегам, близким. Продукция «Куликовского» на вашем столе всегда нравится, удивляет и дарит тепло приятного общения. Профессионализм и любовь к своему делу – вот, что делает продукты «Куликовского» такими вкусными, полезными и любимыми!
Приглашаем жителей и гостей города Уральска познакомиться и влюбиться (а старых знакомых вспомнить и насладиться…) в продукцию «Куликовский» в новый фирменный магазин по адресу: проспект Назарбаева, 195 (ориентир - «Beeline центр», остановка "Саяхат"). Для покупателей на авто непосредственно перед магазином есть удобная парковка, еще одна большая парковка со стороны гостиницы "Саяхат".
Открытие магазина состоится в пятницу 22-го ноября. Весь день с 9:00 и до 22:00 вы можете попробовать продукцию "Куликовский" прямо в нашем магазине и приобрести сладкое угощение себе и своим близким. Мы будем работать для Вас ежедневно, без перерывов и выходных Наш инстаграм: @kulikovskiy_uralsk Cайт производителя: www. kulikov.com ОТКРЫТИЕ СОВСЕМ СКОРО!!! Следите за рекламой Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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