Огромные средства, которые могли пойти на улучшение качества трасс и безопасность, тратятся на ликвидацию стихийных свалок и уборку за недобросовестными гражданами.

Нацкомпания АО "НК "КазАвтоЖол" выступила с жестким заявлением в адрес казахстанских водителей и жителей придорожных поселков. В ведомстве подчеркнули, что санитарное состояние республиканских трасс напрямую зависит от культуры самих граждан, а на ликвидацию стихийных свалок вдоль дорог ежегодно уходят колоссальные бюджетные средства.

Каждый день сотрудники дорожных служб вынуждены вручную очищать санитарные зоны, убирать тонны отходов и обслуживать придорожную инфраструктуру. При этом масштаб безответственности некоторых пользователей дорог и сельчан переходит все границы.

- Эта работа обходится бюджету почти в млрд тенге. Это деньги, которые могли бы направляться на развитие дорог, повышение безопасности и улучшение сервиса. Но вместо этого значительные средства тратятся на уборку мусора, оставленного безответственными людьми. На видео - реальные кадры с дорог: водители и пассажиры выбрасывают отходы, курят в неположенных местах, справляют нужду вне туалетов, загрязняют обочины и зоны отдыха. Отдельные местные жители выбрасывают в придорожные контейнеры бытовой мусор, строительные отходы и даже туши павших животных. После этого те же люди жалуются на запах, грязь и "плохое содержание". Но чистота не появляется сама по себе. Ее ежедневно обеспечивают дорожники, которые работают в жару, мороз, ветер и дождь, - говорится в сообщении.

В нацкомпании напомнили, что загородные трассы общего пользования - это государственная инфраструктура, а не бесплатные полигоны для отходов. Чистота и порядок начинаются не с критических публикаций или жалоб в социальных сетях, а с личной сознательности каждого человека.

В заключение "КазАвтоЖол" настоятельно призвал всех участников дорожного движения соблюдать элементарные правила экологической культуры: не оставлять после себя мусор, использовать санитарно-гигиенические узлы строго по назначению, ценить тяжелый труд дорожных рабочих и бережно относиться к государственному имуществу.